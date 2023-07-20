خماسي مصري في قائمة حكام البطولة العربية للأندية

الخميس، 20 يوليه 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

البطولة العربية 2023

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن قائمة حكام كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية) والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة حكام البطولة خمسة مصريين، بواقع ثلاثي مصري ضمن حكام الساحة وثنائي كحكم مساعد.

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وشهدت قائمة حكام الساحة من مصر كلا من:

- محمود البنا

- أمين عمر

- محمد البنا

بينما الحكام المساعدين:

- أحمد حسام

- محمود أبو الرجال

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية رفقة الاتحاد المنستيري، والنصر والشباب من السعودية.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري، ثم يلعب ضد الشباب يوم 31 من الشهر ذاته، وأخيرا ضد النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

وتصمم شركة "تيمبو" الكرة الرسمية للبطولة التي ستقام في السعودية بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وجاءت مجموعات البطولة العربية كالتالي:

المجموعة الأولي: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الزمالك محمود البنا محمود عاشور أمين عمر
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