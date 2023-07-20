مصيلحي لـ في الجول: رفضنا عرضا ضخما لاستعارة مابولولو
الخميس، 20 يوليه 2023 - 10:55
كتب : هاني العوضي
كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن موقف ناديه من رحيل المهاجم الأنجولي مابولولو.
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
وتلقى الاتحاد السكندري عرضا من أهلي طرابلس الليبي لضم لاعبه مابولولو خلال الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)
وقال محمد مصيلحي لـ FilGoal.com: "رفضنا عرضا ضخما من أهلي طرابلس بشأن ضم مابولو على سبيل الإعارة".
وأضاف "النادي الليبي كان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لقيادة الفريق في البطولة العربية للأندية".
ويلعب أهلي طرابلس ضمن المجموعة الثانية رفقة الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.
اللاعب الكونغولي صاحب الـ31 عاما انضم للاتحاد قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي في صيف عام 2021.
ويمتد تعاقد مابولولو مع الاتحاد حتى صيف عام 2026.
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