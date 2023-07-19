مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 23:34
كتب : بسام أبو بكر
تلقى الاتحاد السكندري عرضا لضم لاعبه مابولولو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
وقال مصدر من الاتحاد –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "تلقينا اليوم خطابا رسميا من أهلي طرابلس الليبي طلب خلاله التعاقد مع مابولولو".
وأردف المصدر تصريحاته المقتضبة "طلب الانتقال بشكل نهائي وجاء ذلك في ظل مشاركة الفريق االليبي في البطولة العربية ".
اللاعب الكونغولي صاحب الـ31 عاما انضم للاتحاد قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي في صيف عام 2021.
ويمتد تعاقد مابولولو مع الاتحاد حتى صيف عام 2026.
وخاض مابولولو مع الاتحاد 58 مباراة سجل خلالهم 30 هدفا وصنع هدفين آخرين.
ويلعب أهلي طرابلس في البطولة العربية في المجموعة الثانية رفقة كل من الوداد المغربي والهلال السعودي والسد القطري.
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