مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 23:34

كتب : بسام أبو بكر

مابولولو - الاتحاد - إنبي

تلقى الاتحاد السكندري عرضا لضم لاعبه مابولولو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الاتحاد –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "تلقينا اليوم خطابا رسميا من أهلي طرابلس الليبي طلب خلاله التعاقد مع مابولولو".

وأردف المصدر تصريحاته المقتضبة "طلب الانتقال بشكل نهائي وجاء ذلك في ظل مشاركة الفريق االليبي في البطولة العربية ".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري

اللاعب الكونغولي صاحب الـ31 عاما انضم للاتحاد قادما من بريميرو دي أجوستو الأنجولي في صيف عام 2021.

ويمتد تعاقد مابولولو مع الاتحاد حتى صيف عام 2026.

وخاض مابولولو مع الاتحاد 58 مباراة سجل خلالهم 30 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويلعب أهلي طرابلس في البطولة العربية في المجموعة الثانية رفقة كل من الوداد المغربي والهلال السعودي والسد القطري.

الاتحاد السكندري أهلي طرابلس مابولولو
نرشح لكم
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم ليلة الاحتفال بالدوري وبحضور إمام عاشور.. الأهلي يتعادل مع حرس الحدود
أخر الأخبار
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
بحارس لعب منذ 3 أشهر كمدافع.. بطل جزر الفارو يُقصي فرينفارويتشي من دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميتروفيتش أخبر وكلائه بنيته عدم اللعب لـ فولام مجددا من أجل الهلال ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون