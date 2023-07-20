سكاي: ميتروفيتش أخبر وكلائه بنيته عدم اللعب لـ فولام مجددا من أجل الهلال

أخبر أليكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام وكلائه برغبته في عدم اللعب مجددا للفريق الإنجليزي من أجل الانتقال إلى الهلال السعودي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن تحديد فولام لـ52 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع اللاعب أغضبه من الوقوف أمام رغبته في الرحيل.

وكان ميتروفيتش يرغب في عدم السفر لأمريكا لخوض الجولة التحضيرية لكن وكلائه أقنعوه بضرورة السفر وعدم التمرد على ناديه.

ويحاول وكلاء اللاعب الصربي في الوقت ذاته إقناع فولام بتخفيض مبلغ انتقاله ليترواح ما بين 35 لـ45 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية أن فولام رفض التعليق على تلك الأنباء.

وكان عرض الهلال الأخير لضم ميتروفيتش بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه فولام.

وضم الهلال حتى الآن كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.