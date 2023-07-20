خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي

بدأ الأهلي وضع الخطة التأهيلية لـ إمام عاشورعقب انضمامه لصفوف الفريق.

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وحسبما علم FilGoal.com سيخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي مع الأهلي لمدة 10 ايام استعدادا للمشاركة التدريجية في التدريبات.

حكاية إمام عاشور - ناشئ اقترب من ترك كرة القدم ثم أصبح أهم صفقة في مصر

وتأكد الجهاز الطبي في الأهلي من شفاء اللاعب التام من الإصابة العضلية أو معاناته من أي انتكاسات.

حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة وكما كشفنا سابقا كلفت خزائن الأهلي 3 مليون دولار.

في تعاقد الأهلي والنادي الدنماركي هناك نسبة 10% إعادة بيع مستقبلا يحصل عليها ميتيلاند لو رحل إمام عاشور عن الأهلي.

أما فيما يخص تعاقد الأهلي مع إمام فلا يتواجد به أي شرط جزائي يسمح بفسخه.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى في الأهلي والتي يتواجد فيها على سبيل المثال لا الحصر حسين الشحات الذي جدد تعاقده مؤخرا.

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعب دولي منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة تحتاج للعلاج لمدة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا للتعافي منذ حدوثتها.

وأشار أبو العلا إلى سير الأمور بشكل جيد بشأن إصابة إمام عاشور وبات قريبا من العودة للملاعب.

وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.