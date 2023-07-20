خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي

الخميس، 20 يوليه 2023 - 00:12

كتب : FilGoal

إمام عاشور لاعب الأهلي

بدأ الأهلي وضع الخطة التأهيلية لـ إمام عاشورعقب انضمامه لصفوف الفريق.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

وحسبما علم FilGoal.com سيخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي مع الأهلي لمدة 10 ايام استعدادا للمشاركة التدريجية في التدريبات.

أخبار متعلقة:
ليلة الاحتفال بالدوري وبحضور إمام عاشور.. الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في الجول يكشف تفاصيل تعاقد إمام عاشور مع الأهلي.. وهل يتواجد شرط جزائي مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: سنطلب حق رعاية إمام عاشور بعد انتقاله لـ الأهلي حكاية إمام عاشور - ناشئ اقترب من ترك كرة القدم ثم أصبح أهم صفقة في مصر

وتأكد الجهاز الطبي في الأهلي من شفاء اللاعب التام من الإصابة العضلية أو معاناته من أي انتكاسات.

حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة وكما كشفنا سابقا كلفت خزائن الأهلي 3 مليون دولار.

في تعاقد الأهلي والنادي الدنماركي هناك نسبة 10% إعادة بيع مستقبلا يحصل عليها ميتيلاند لو رحل إمام عاشور عن الأهلي.

أما فيما يخص تعاقد الأهلي مع إمام فلا يتواجد به أي شرط جزائي يسمح بفسخه.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى في الأهلي والتي يتواجد فيها على سبيل المثال لا الحصر حسين الشحات الذي جدد تعاقده مؤخرا.

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعب دولي منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة تحتاج للعلاج لمدة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا للتعافي منذ حدوثتها.

وأشار أبو العلا إلى سير الأمور بشكل جيد بشأن إصابة إمام عاشور وبات قريبا من العودة للملاعب.

وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

الأهلي إمام عاشور
نرشح لكم
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم ليلة الاحتفال بالدوري وبحضور إمام عاشور.. الأهلي يتعادل مع حرس الحدود
أخر الأخبار
أبرز ما قاله نجوم الأهلي عقب احتفالات التتويج بلقب الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
بحارس لعب منذ 3 أشهر كمدافع.. بطل جزر الفارو يُقصي فرينفارويتشي من دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي عن إصابة إمام عاشور: لا تتم أي صفقة إلا بعد التأكد من سلامة اللاعب ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميتروفيتش أخبر وكلائه بنيته عدم اللعب لـ فولام مجددا من أجل الهلال ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد هاني: هذا الجيل مشرف لـ الأهلي وطموحنا أكبر من الفوز ببطولة واحدة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون