خبر في الجول - برنامج تأهيلي لـ إمام عاشور مع الأهلي
الخميس، 20 يوليه 2023 - 00:12
كتب : FilGoal
بدأ الأهلي وضع الخطة التأهيلية لـ إمام عاشورعقب انضمامه لصفوف الفريق.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.
وحسبما علم FilGoal.com سيخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي مع الأهلي لمدة 10 ايام استعدادا للمشاركة التدريجية في التدريبات.
وتأكد الجهاز الطبي في الأهلي من شفاء اللاعب التام من الإصابة العضلية أو معاناته من أي انتكاسات.
حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة وكما كشفنا سابقا كلفت خزائن الأهلي 3 مليون دولار.
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