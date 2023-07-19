رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

يوشكو جفارديول - كرواتيا

أتم مانشستر سيتي اتفاقه مع لايبزيج لضم مدافعه الكرواتي يوشكو جفارديول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب الكرواتي اجتاز الجزء الأول من الفحص الطبي بنجاح.

وأوضح رومانو أن جفارديول وافق على بنود التعاقد الشخصية في وقت سابق ولا توجد مشكلة في ذلك الامر.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري فان دي بيك: هناك فرصة للرحيل عن يونايتد.. وهذا سبب احتفالي بالهدف

ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

مانشستر سيتي جفارديول لايبزيج
نرشح لكم
فان دي بيك: هناك فرصة للرحيل عن يونايتد.. وهذا سبب احتفالي بالهدف صلاح صنع هدفا.. ليفربول يبدأ ودياته بفوز متأخر على كارلسروه رومانو: اتفاق مبدئي بين ليفربول والاتفاق لضم هندرسون انتهت ودي - ليفربول (4) (2) كارلسروه.. فوز متأخر للريدز ذا أثليتك: تمت.. محرز إلى أهلي جدة وموعد الفحص الطبي تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كارلسروه.. ومركز جديد لـ أرنولد صرخة العودة.. فان دي بيك يقود يونايتد لانتصار ودي على ليون الصفقة الخامسة.. بيرنلي يضم زكي العمدوني
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض ليبي من أجل ضم مابولولو دقيقة | الدوري المصري
رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة 27 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعادل مع الحرس.. الأهلي يفقد فرصة تحقيق رقمين قياسيين في الدوري 38 دقيقة | الدوري المصري
فان دي بيك: هناك فرصة للرحيل عن يونايتد.. وهذا سبب احتفالي بالهدف 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العكسي الـ 19.. خالد عبد الفتاح يهز شباك الأهلي بالخطأ لأول مرة هذا الموسم 55 دقيقة | الدوري المصري
ليلة الاحتفال بالدوري وبحضور إمام عاشور.. الأهلي يتعادل مع حرس الحدود 58 دقيقة | الدوري المصري
يتبقى هدف على الـ 50.. كهربا يسجل في شباك حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون