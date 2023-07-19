رومانو: تمت.. جفارديول إلى مانشستر سيتي من لايبزيج

أتم مانشستر سيتي اتفاقه مع لايبزيج لضم مدافعه الكرواتي يوشكو جفارديول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب الكرواتي اجتاز الجزء الأول من الفحص الطبي بنجاح.

وأوضح رومانو أن جفارديول وافق على بنود التعاقد الشخصية في وقت سابق ولا توجد مشكلة في ذلك الامر.

ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.