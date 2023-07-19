فان دي بيك: هناك فرصة للرحيل عن يونايتد.. وهذا سبب احتفالي بالهدف

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

لم يستبعد دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إمكانية رحيله عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

دوني فان دي بيك

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وسجل فان دي بيك اليوم الأربعاء هدف قاد به فريقه للفوز وديا على ليون في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتحدث فان دي بيك للصحفيين عقب المباراة قائلا: "كانت عودة رائعة فهذه أول مباراة لي أخوضها بعد ستة أشهر من الإصابة".

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وأردف "لست مضطرا لأخبرك بأن الإصابة هي فترة عصيبة نفسيا، العودة للملعب كانت رائعة وبالطبع من الجيد تسجيل هدفا".

وواصل "كنت أتطلع لأشهر لتلك المباراة، أعرف أنها مباراة ودية ولكن بالنسبة لي كانت لحظة كبيرة".

أما عن تسجيله للهدف بتسديدة على الطائر فقال: "إن كنت شاهدتني في الماضي فهذه الطريقة التي أسجل بها الأهداف، والدخول للعمق والتسديد من منطقة الجزاء بالجانب الداخلي من قدمي".

وعن إمكانية رحيله قال: "مازال هناك فرصة للرحيل، كل الخيارات متاحة".

ويمتد تعاقد فان دي بيك مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025.

فان دي بيك مانشستر يونايتد
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