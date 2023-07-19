ليلة الاحتفال بالدوري وبحضور إمام عاشور.. الأهلي يتعادل مع حرس الحدود

تعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وخاض الأهلي بطل الدوري واحدة من 3 مباريات مؤجلة له وبعد التعادل رفع رصيده إلى النقطة 82.

ووصل حرس الحدود إلى النقطة 25 وهو صاحب المركز الأخير والذي هبط إلى دوري المحترفين.

ويتسلم الأهلي درع الدوري عقب المباراة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة للمرة رقم 43 في تاريخه.

وشهدت المباراة حضور إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد والذي ظهر في مدرجات استاد القاهرة.

هدف تقدم الأهلي جاء عن طريق كهربا، وتعادل حرس الحدود بهدف سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة ومحاولات هجومية وانفرد بيرسي تاو بالمرمى في الدقيقة 6 لكنه سدد في يد الحارس كريم عماد.

وسجل محمد شريف هدفا في الدقيقة 11 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة حسين الشحات، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وأرسل كهربا كرة عرضية قابلها بيرسي تاو بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

وأهدر كهربا فرصة خطيرة بعد كرة طويلة من الشحات مهدها بيرسي تاو بالرأس إلى كهربا أمام خط المرمى ليسدد بكل قوة أعلى العارضة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمرت سيطرة الأهلي على اللعب وسط محاولات على مرمى الحدود للتسجيل.

وأجرى مارسيل كولر 4 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 60 بنزول خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي وأفشة ومروان عطية وخروج محمد هاني وديانج ومحمد شريف وكوكا.

ونجح كهربا في تسجيل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 71 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء وتسديدة بالقدم اليسرى سكنت الشباك.

وشارك أحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو في آخر تبديلات الأهلي.

وسجل حرس الحدود هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبد الفتاح بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد الكرة من عرضية لكنها سكنت الشباك.

وسدد أحمد قندوسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها وأبعدها عن المرمى.

وكاد أحمد عبد القادر أن يسجل هدف فوز الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد عرضية من حسين الشحات قابلها بضربة رأسية أمام الشباك الخالية لكن الكرة اصطدمت في الأرض وخرجت أعلى العارضة.

ومرة أخرى كاد الأهلي أن يسجل هدف الفوز ولكن عن طريق معلول الذي وصلت له عرضية من حسين الشحات من الناحية اليمنى ليسدد بالقدم اليمنى كرة مرت جوار القائم.

إثارة الـ+90

وسجل كهربا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 7 من الوقت الضائع بعد متابعة لركلة ركنية نفذها علي معلول.

لكن الحكم وبعد العودة للفيديو ألغى الهدف بسبب لمس الكرة يد كهربا قبل أن يضعها في الشباك.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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