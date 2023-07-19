خبر في الجول – تفاصيل طلبات مانشيني من السعودية لخلافة رينار

تواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية تدريب السعودية.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

وطلب المدرب الإيطالي الحصول على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو مع توقيع عقد مدته ثلاث سنوات.

ولكن لم يرد الاتحاد السعودي على طلبات مانشيني ومن المتوقع الانتظار لعدة أسابيع قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومازال مقعد مدرب المنتخب السعودي فارغا بعد رحيل إيرفي رينار عنه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية قبل عدة أشهر عن تواجد مانشيني رفقة زين الدين زيدان وجورجي خيسوس وسعد الشهري على طاولة الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب.

لكن بعدها تولى خيسوس تدريب الهلال واستمر الشهري في تدريب المنتخب السعودي الأولمبي.