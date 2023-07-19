رومانو: اتفاق مبدئي بين ليفربول والاتفاق لضم هندرسون

توصل ليفربول والاتفاق السعودي لاتفاق مبدئي لضم جوردان هندرسون حسبما كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي.

وأشار رومانو إلى أن هندرسون وافق على البنود الشخصية منذ أسابيع بالانتقال لمدة 3 سنوات، ويتم مراجعة العقود بين الطرفين لإنهاء الصفقة.

وسيجتمع هندرسون مع ستيفن جيرارد ولكن تلك المرة سيكون الأخير مدربه وليس زميله الملعب.

وتزامل الثنائي في 142 مباراة بقميص ليفربول ومنتخب إنجلترا.

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦 Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi. Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023

وبحسب تقرير "ذا تايمز" في وقت سابق فإن ليفربول يريد 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جوردان هندرسون.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61 وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.