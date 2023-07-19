مباشر - ليفربول يواجه كارلسروه وديا.. وصلاح أساسي

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وكارلسروه الودية استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد في وسط الملعب.

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وتعد هذه المباراة هي الأولى لليفربول في معسكر إعداد الموسم الجديد.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

ليفربول كارلسروه
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