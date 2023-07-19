تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام كارلسروه.. ومركز جديد لـ أرنولد
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 18:19
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة كارلسروه الألماني في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.
ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد في وسط الملعب.
وذلك بعد أن بدأ أرنولد اللعب في وسط الملعب مع منتخب إنجلترا في المباريات الدولية الماضية.
وتعد هذه المباراة هي الأولى لليفربول في معسكر إعداد الموسم الجديد.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كوميان كيهلير
الدفاع: باردلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون
الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – كلارك – دومينيك سوبوسلاي
الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح
ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.
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