صرخة العودة.. فان دي بيك يقود يونايتد لانتصار ودي على ليون

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

سجل دوني فان دي بيك هدفا جميلا قاد به مانشستر يونايتد للفوز وديا على ليون الفرنسي.

والتقى يونايتد بمنافسه ليوم مساء اليوم الأربعاء في ملعب مورايفيلد في اسكتلندا في ثاني وديات الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

سجل فان دي بيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بتسديدة بيمناه على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

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وكان آخر هدف سجله اللاعب الهولندي مع إيفرتون في 22 مايو من عام 2022 ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي ذلك قبل أن يعود إلى يونايتد من الإعارة ويصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان يونايتد فاز في مباراته الودية الأولى على ليدز يونايتد بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة ظهور أول لجوني إيفانز بعدما وقع عقدا قصير الأمد مع الفريق ليستطيع المشاركة معه في الوديات بعد رحيله عن ليستر سيتي عقب نهاية تعاقده.

وسيتوجه يونايتد إلى أمريكا ليخوض أربع مباريات ضد أرسنال وريكسهام وريال مدريد وبروسيا دورتموند.

ويعود يونايتد بعدها للمملكة المتحدة ليواجه أتليتك بلباو في أيرلندا.

مانشستر يونايتد ليون فان دي بيك
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