خدمة في الجول - الزمالك يعلن مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم

أعلن نادي الزمالك موعد اختبارات الناشئين والبراعم داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وكشف طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" و المشرف العام مواعيد الاختبارات بعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع إسماعيل يوسف رئيس القطاعات .

وحدد طارق يحيى مواعيد الاختبارات:

الأحد 23 و30 يوليو: مواليد 2009 و2010 و2011.

الإثنين 24 و31 يوليو: مواليد 2007 و2008 و2012 و2013.

الثلاثاء 25 يوليو و1 أغسطس: مواليد 2005 و2006 و2014 و2015.

الأربعاء 26 يوليو و2 أغسطس: مواليد 2003 و2004.

وتنطلق الاختبارات في الثامنة صباحا على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء وفقا للمواعيد المحددة.

وقيمة الاستمارة 100 جنيه.

وسبق أن كشف FilGoal.com مواعيد وأماكن الاختبارات في بعض الأندية المصرية وأسعار الاستمارات. (طالع التفاصيل)