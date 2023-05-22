خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات

بدأت اختبارات الناشئين للالتحاق بالعديد من أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية استعدادا للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد الاختبارات وأماكنها وأسعار استمارات التقديم وفقا لما أعلنته الأندية.

المقاولون العرب

تبدأ اختبارات المقاولون يوم السبت 27 مايو 2023.

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015.

أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمواليد 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008.

تُقام الاختبارات في تمام الثامنة صباحا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.

سعر استمارة اختبارات الناشئين 100 جنيه.

السكة الحديد

تنطلق اختبارات السكة يوم الخميس 25 مايو 2023 من مواليد 2003 إلى 2014.

وتبدأ في تمام الرابعة عصرا لمواليد 2011 و2012 و2013 و2014.

وتقام الاختبارات على ملعب نادي السكة الحديد بالإسكندرية خلف استاد حرس الحدود بالمكس.

سعر استمارة الاختبارات 50 جنيها مصريا.

طلائع الجيش

تبدأ اختبارات طلائع الجيش يوم الأحد 4 يونيو 2023.

وتقام جميع الاختبارات على ملعب النجيل الصناعي بنادي الطلائع - كوبري الفنجري أمام دار المشاة.

وتبدأ جميع الاختبارات في الساعة 4 عصرا.

وجاءت مواعيد الاختبارات كالتالي:

2013-2014: الأحد 4 يونيو - الإثنين 12 يونيو - الأربعاء 21 يونيو - الأحد 9 يوليو.

2011-2012: الإثنين 5 يونيو - الأربعاء 14 يونيو - الخميس 22 يونيو - الإثنين 10 يوليو.

2009-2010: الأربعاء 7 يونيو - الخميس 15 يونيو - الأحد 25 يونيو - الأربعاء 12 يوليو.

2007-2008: الخميس 8 يونيو - الأحد 18 يونيو - الإثنين 26 يونيو - الخميس 13 يوليو.

2003-2005: الأحد 11 يونيو - الإثنين 19 يونيو - الإثنين 26 يونيو - الخميس 13 يوليو.

سعر استمارة اختبارات الناشئين 100 جنيه.

المصري

تبدأ اختبارات المصري يوم السبت 27 مايو 2023.

وبدأ بيع الاستمارات يوم الإثنين 15 مايو ويستمر إلى الجمعة 26 مايو في ملعب الهدف بالمدينة الرياضية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

وسيتم نقل مقر بيع الاستمارات إلى ملعب السيد متولي يوم السبت 27 مايو من الساعة 9 صباحا حتى نهاية الاختبارات.

سعر استمارة الاختبارات 50 جنيها مصريا.

الإنتاج الحربي

بدأت اختبارات الإنتاج الحربي يوم السبت 20 مايو

وأقيمت اختبارات مواليد 2013 و2014 و2015 يوم السبت.

بينما انطلقت اختبارات 2010 و2011 و2012 يوم الأحد 21 مايو.

وتنطلق اختبارات مواليد 2007 و2008 و2009 يوم الثلاثاء 23 مايو.

أما اختبارات مواليد 2005 و2006 فتبدأ يوم الأربعاء 24 مايو.

وأخيرا تبدأ اختبارات مواليد 2003 و2004 يوم الخميس 25 مايو.

وتبدأ جميع الاختبارات في الساعة 1 ظهرا.

تُباع تذكرة الاختبار على بوابة 6 للملعب الفرعي لاستاد السلام مقر إقامة الاختبارات.

سعر التذكرة 50 جنيها مصريا.

دمنهور

تبدأ اختبارات الناشئين في دمنهور يوم 1 يونيو 2023.

ويشارك في الاختبارات مواليد بين 2003 و2009.

وتنطلق الاختبارات الساعة 11 صباحا بملعب النادي.

سعر استمارة الاختبارات 50 جنيها مصريا.

غزل المحلة

تبدأ اختبارات الناشئين في غزل المحلة يوم 2 يونيو 2023.

ويبدأ سحب الاستمارات يوم 25 مايو 2023.

ولم يتم الإعلان بعد عن سعر الاستمارات.