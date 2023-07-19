عمر معوض يخوض معايشة مع ريال بيتيس بعد طلب النادي الإسباني

الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

عمر سيد معوض - الأهلي

توجه نادي ريال بيتيس الإسباني بخطاب رسمي إلى الأهلي من أجل خوض عمر سيد معوض لفترة معايشة مع الفريق الإسباني.

وعلم FilGoal.com أن بيتيس يرغب في تواجد عمر معوض للمشاركة في معسكر الإعداد المقام خلال الفترة من 14 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وكشف مصطفى طارق ومحمد قدري مسؤولي الشركة الإسبانية المسوقة للاعب لـ FilGoal.com عن تفاصيل طلب ريال بيتيس.

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وأوضحت الشركة الإسبانية المسوقة للاعب: "ريال بيتيس يضع عمر معوض تحت أنظاره تحسبا لضمه في الوقت المناسب".

وأضاف "اللاعب يمتلك إمكانيات هائلة تؤهله للعب في أكبر الأندية الأوروبية".

وكشف "بيتيس أشاد باحترافية الأهلي في التعامل مع طلبهم، وأن الإيجابية التي أبداها النادي تدل على مسؤوليتهم تجاه المواهب".

ووافق الأهلي على سفر عمر معوض المتواجد حاليا في إسبانيا من أجل خوض التجربة في ظل الحرص على مصلحته.

ويشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

ويترقب ريال بيتيس اللاعب حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

وخاض عمر معوض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم المنقضي.

الأهلي ريال بيتيس عمر سيد معوض
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