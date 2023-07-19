اسكواش - وادي دجلة يكرم علي فرج بعد إنجازاته في موسم 2023

نظّمت أندية وادي دجلة حفلا لتكريم علي فرج بطل العالم في رياضة الاسكواش عن الإنجازات التي حققها بموسم 2022 - 2023.

وحصد علي فرج لقب بطولة العالم أربع مرات خلال الفترة من 2019 إلى 2023 واختتم الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

أقيم حفل تكريم البطل علي فرج ، بـ" Waterfront" على كورنيش النيل بمنطقة المعادي، بحضور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، وكريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة ونائب رئيس الإتحاد الدولي للإسكواش، وعدد من قيادات "وادى دجلة" وأسرة علي فرج، وأعضاء بالنادي.

وتعرض علي فرج لإصابة في منتصف الموسم الماضي ليغيب لمدة تقترب من أربعة أشهر، ولكن عاد اللاعب مجددا وحصد أربعة ألقاب متتالية بجانب تصدر التصنيف العالمي.

وحقق علي فرج رقما مميزا بتحقيق الانتصار في 23 مباراة متتالية مما ساهم في تتويجه بألقاب الجونة الدولية ومانشستر المفتوحة وبريطانيا المفتوحة وبطولة العالم.

وأشاد طارق راشد رئيس مجلس إدارة وادي دجلة بإنجازات علي فرج مؤكدا أنه تتويج لاستراتيجية النادي في الألعاب الفردية.

كما تحدث طارق راشد عن دور علي فرج الذي وصفه بـ (الرياضي القدوة) وطالب من وسائل الإعلام تسليط الضوء على مثل تلك النماذج التي تفيد الناشئين.

وأرجع راشد الفضل في النجاح الذي حققته أندية وادى دجلة في رياضة الإسكواش إلى كريم درويش، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لهذه الإنجازات، حيث تلعب أكاديمية الإسكواش بقيادة درويش دور فعال في نجاح "وادى دجلة" في الحفاظ على الصدارة وريادة اللعبة محليًا وعالميًا.