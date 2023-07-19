منافس الزمالك - رومانو: تمت.. أليكس تيليس إلى النصر
الأربعاء، 19 يوليه 2023 - 00:25
كتب : FilGoal
يواصل النصر السعودي تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية وبات قريبا من ضم الظهير البرازيلي أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد.
أليكس تيليس
النادي : مانشستر يونايتد
وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الصفقة تمت وتم التوصل لاتفاق لانتقال اللاعب.
وأشار رومانو أن مانشستر يونايتد سيحصل على 4 ملايين جنيه إسترليني لبيع اللاعب بالإضافة لمكافآت.
وسيحصل الظهير البرازيلي على راتب يقدر بـ 7 ملايين إسترليني وحوافز.
وضم النصر حتى الآن كل من مارسيلو بروزوفيتش من إنتر وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي. (طالع التفاصيل)
EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today 🟡🔵🇸🇦
Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons.
Told salary will be 7m net per season plus add-ons.
Exclusive story confirmed. 🔴✔️ pic.twitter.com/JajFzqSrUq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023
وبدأ تيليس مسيرته في جوفينتود ثم جريميو في البرازيل وانضم في يناير 2014 إلى جالاتاسراي التركي.
أعير في موسم 2015-16 إلى إنتر ثم انضم لصفوف بورتو البرتغالي في صيف 2016.
وفي موسم 2020-2021 انضم لمانشستر يونايتد وقضى موسما وحيدا ثم أعير لصفوف إشبيلية الموسم المنقضي وحقق لقب الدوري الأوروبي.
وحصد في مسيرته مع الأندية 9 ألقاب متنوعة.
كما شارك في 12 مباراة مع منتخب البرازيل وتواجد في قائمة السامبا لكأس العالم 2022.
خلال مسيرته خاض 409 مباراة سجل الظهير فيها 30 هدفا وصنع 77.