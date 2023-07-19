منافس الزمالك - رومانو: تمت.. أليكس تيليس إلى النصر

يواصل النصر السعودي تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية وبات قريبا من ضم الظهير البرازيلي أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" أن الصفقة تمت وتم التوصل لاتفاق لانتقال اللاعب.

وأشار رومانو أن مانشستر يونايتد سيحصل على 4 ملايين جنيه إسترليني لبيع اللاعب بالإضافة لمكافآت.

وسيحصل الظهير البرازيلي على راتب يقدر بـ 7 ملايين إسترليني وحوافز.

وضم النصر حتى الآن كل من مارسيلو بروزوفيتش من إنتر وسيكو فوفانا من لانس الفرنسي. (طالع التفاصيل)

EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today 🟡🔵🇸🇦 Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons. Told salary will be 7m net per season plus add-ons. Exclusive story confirmed. 🔴✔️ pic.twitter.com/JajFzqSrUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

وبدأ تيليس مسيرته في جوفينتود ثم جريميو في البرازيل وانضم في يناير 2014 إلى جالاتاسراي التركي.

أعير في موسم 2015-16 إلى إنتر ثم انضم لصفوف بورتو البرتغالي في صيف 2016.

وفي موسم 2020-2021 انضم لمانشستر يونايتد وقضى موسما وحيدا ثم أعير لصفوف إشبيلية الموسم المنقضي وحقق لقب الدوري الأوروبي.

وحصد في مسيرته مع الأندية 9 ألقاب متنوعة.

كما شارك في 12 مباراة مع منتخب البرازيل وتواجد في قائمة السامبا لكأس العالم 2022.

خلال مسيرته خاض 409 مباراة سجل الظهير فيها 30 هدفا وصنع 77.