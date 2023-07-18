مجموعة الزمالك - النصر يتعاقد مع فوفانا

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

سيكو فوفانا لاعب النصر

أتم نادي النصر إجراءات التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي.

وأعلن النصر تعاقده مع سيكو فوفانا لاعب الوسط حتى صيف 2026 ليصبح الصفقة الثانية.

وتعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان في أولى صفقاته الصيفية.

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ونجح النصر في الحصول على خدمات فوفانا صاحب الـ28 عاما الذي كان يمتد عقده مع لانس إلى صيف 2025.

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فوفانا توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي في موسم 2021-2022.

وقاد لاعب الوسط الإيفواري فريقه الموسم الماضي لإنهاء الموسم في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان قائدا الفريق للوصول لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ 21 عاما.

لاعب مانشستر سيتي السابق وفولام وباستيا وأودينيزي السابق، خاض بقميص لانس 112 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 12.

اللاعب المولود في باريس شارك مع منتخبات فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل يبدأ مسيرته الدولية مع كوت ديفوار في 2017.

يذكر أن النصر يستعد لمنافسات البطولة العربية حيث يتواجد في مجموعة الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر السعودي سيكو فوفانا
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