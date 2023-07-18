اتهامات بالضرب والاحتجاز.. ماذا حدث بين أسوان وأياجوا بعد شهر من بيان رابطة اللاعبين الدولية

"ننصح بعدم الانضمام إلى فرق مصرية نظرا لكثرة الشكاوى والنزاعات التي يدخل فيها اللاعبون الأجانب هناك". تلك كانت نصيحة رابطة اللاعبين المحترفين الدولية قبل شهر من الآن في بيان رسمي.

قبل يومين حدثت واقعة جديدة لم تنل القدر الكافي من المتابعة الإعلامية، لكنها لاقت طريقها إلى النور بشكل أكبر من وقائع أكبر قد تحدث في درجات أدنى للكرة المصرية.

رافاييل أياجوا. لاعب نيجيري انضم إلى أسوان بداية الموسم الجاري قادما من فريق لوبي ستارز.

وعقب مباراة أسوان أمام الداخلية في ختام بطولة الدوري، ظهر اللاعب في فيديو يدعي فيه تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي أسوان لإجباره على توقيع وثائق حصوله على كامل مستحقاته رغم ادعائه عدم تحصيلها بعد.

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المواقع النيجيرية تناقلت الفيديو تحت عناوين "إدارة أسوان تحاول إرغام لاعب نيجيري على توقيع إيصالات حصوله على مستحقاته كاملة رغم قص جزء كبير منها".

وبعد انتشار الفيديو، أصدر أسوان بيانا رسميا، ينفي فيه التعرض للاعب بأي سوء، بل وأنهم فوجئوا بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها رافائيل أياجوا بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه الصادرة في نهاية الموسم، في الوقت الذى اتخذت فيه إدارة أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادي واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في 2024-2025.

حاولنا الوصول إلى رافاييل أياجوا، لكن هاتف اللاعب كان مغلقا. فحاولنا معرفة وكيله ووصلنا إلى هويته بالفعل.

أحمد عمر وكيل اللاعبين هو وكيل رافاييل أياجوا، وقد تواصلنا معه بالعفل، لنعرف من خلاله إن رافاييل فقد هاتفه وسافر إلى القاهرة، وهو حاليا يتواجد في شقة أحد أصدقائه ولم يٌعلم أحدا بطريقه الوصول إليه.

خلفيات سابقة

هنا اتجه FilGoal.com إلى أحمد عمر وكيل رافاييل أياجوا لكشف الحقيقة من ناحية اللاعب، والتي فندها عمر كالتالي:

"رافاييل أياجوا أخبرني قبل شهر من الآن أن الدفعة الثالثة من راتبه كانت غير كاملة وقت تسلمها. استفسرت عن الأمر، فأخبروني أنهم صرفوا قيمة الراتب الموجود في التعاقد، فأخبرتهم أننا اتفقنا منذ شهر يناير أن النادي سيصرف مبلغا تحت بند (ترضية) للاعب لأن عقده بين الأقل في الفريق بالكامل".

"اللاعب رفض استلام الشيك وطلب أن يبقى الشيك معهم لحين تحرير شيك آخر شامل قيمة مبلغ الترضية المتفق عليه".

في نهاية مايو الماضي أعلن أسوان سفر رافاييل أياجوا إلى نيجيريا دون إذن.

وقتها قال مصدر من أسوان لـFilGoal.com: "اللاعب لم يحصل على إذن من الجهاز الفني أو الإدارة قبل السفر. أياجوا أخذ جواز سفره بحجة حاجته إليه لتغيير العملة".

رافاييل أياجوا رد بنفسه على الواقعة وعبر FilGoal.com كذلك، فقال: "لم أهرب من نادي أسوان، كل هذه أكاذيب. حصلت على إذن بالسفر لتلقي العلاج لأنني كنت مريضا ورفضوا الاعتناء بي، لذلك سافرت إلى نيجيريا لتلقي علاج سريع، لأنني لا أملك تأشيرة صالحة تسمح لي بدخول مستشفيات في مصر".

وأضاف "جواز سفري كان بحوزتي طوال الوقت ولم أحصل عليه بدون علم أحد. أنا لم أهرب، وتواصلت اليوم مع محمود سمكة إداري الفريق لأعلمه بموعد عودتي لكنه لم يرد على رسالتي. كل ما أريده الآن هو التأشيرة للعودة إلى القاهرة، أنتظر رد النادي على رسائلي من أجل الحصول على التأشيرة والعودة إلى مصر".

المشكلة حٌلت بعد ذلك بين الطرفين. عاد رافاييل أياجوا إلى مصر واستكمل الموسم مع أسوان بشكل طبيعي.

اتهامات بالضرب والاحتجاز

أحمد عمر وكيل رافاييل أياجوا يروي لـFilGoal.com ما حدث بعد مباراة الداخلية في ختام الدوري، وكل ما يلي على لسانه.

"عقب مباراة الداخلية ذهبت إلى اللاعب ودعوته إلى مناسبة شخصية محاولا إخراجه من الحالة النفسية السيئة بعد الهبوط، لكنه أخبرني أن عليه البقاء في الفندق لكي يسافر حسب الموعد المحدد من الإدارة".

"بعد ذلك اتصل بي الإداري وأخبرني أن رافاييل لا يريد توقيع وثائق استلامه الشيكات بقيمة مستحقاته. سألته عن القيمة فجاوبني فقلت له إن هذا المبلغ ينقصه قيمة الترضية التي اتفقنا مع الإدارة عليها، فطلب مني أن أتواصل مع الإدارة مجددا لأنه لم تصله أية تعليمات".

"راسلت أحد المسؤولين بالأمر ولم يرد، ثم أصررت على التواصل معه فأخبرني أن اللاعب يجب أن يوقع حالا. قلت له أنتم لن تجبروا اللاعب على شيء، إما أن تدفعوا له كامل مستحقاته أو تدعوه يرحل، على أن يعقد اجتماعا بعد ذلك بتقنية الفيديو مع عضو لجنة الكرة الذي اتفق معنا لتوفير مستحقاته كاملة ويرسلها النادي إلى حساب اللاعب البنكي".

"قلت لهم إن النادي بمقدوره أيضا إرسال مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بامتناع اللاعب عن توقيع ما يثبت تسلمه قيمة مستحقاته إذا أرادوا، لكن المسؤول رفض فقلت له حسنا سأتحدث مع اللاعب مجددا في كافة الأحوال".

بداية الأحداث السيئة

"ما إن انتهيت من المكالمة، حتى وجدت شريكي النيجيري يرسل لي تقارير نيجيرية عما حدث مع رافاييل وأنه تعرض للضرب من مسؤولي أسوان وأنني يجب أن أذهب لإنقاذه فورا".

"ذهبت على الفور إلى اللاعب ولمن لا يعلم أنا من أسوان بالأساس ومقيم هناك. وما أن وصلت إليه وجدته في حالة سيئة جدا. قلت له ماذا حدث ولا يرد، فقلت له أنني رأيت الفيديوهات. فرد وهل هذا يجوز؟ هل هذا نتيجة ما فعلته للنادي طيلة الموسم؟ قال إنه لم يعد يريد أي شيء ولكن يريد الرحيل عن مصر فقط".

"قلت له ماذا يرضيك؟ فقال أريد الرحيل فقط. ذهبت إلى عضو مجلس الإدارة فقال ماذا يرضيه؟ قلت له اللاعب كان يريد الحصول على كافة مستحقاته، شاملة الترضية. فوافق بشرط أن يأتي اللاعب إلى النادي".

"أخبرت اللاعب بشرط عضو مجلس الإدارة فرد بأنه من المستحيل أن يذهب معهم مجددا إلى أي مكان، وأنه يريد التوجه فقط إلى المطار لمغادرة أسوان. وبالفعل توجه إلى المطار رغم محاولات مسؤولي أسوان منعه، لكنه وصل إلى المطار واستقل الطائرة إلى القاهرة".

"مسؤولو أسوان كلهم أشخاص محترمين لكن الأمور تطورت بغرابة. إصرار غير طبيعي على أن يوقع اللاعب على الأوراق قبل الرحيل رغم إن باستطاعتهم اتخاذ إجراءات حفظ حقوقهم وأقسم بالله أنني حاولت بأن أكون دبلوماسيا قدر المستطاع لكي لا أضر بالنادي".

"أول أمس فقط بدأ أسوان إجراءاته القانونية وإرسال مذكرة إلى اتحاد الكرة، ولا أعلم ما جدوى ما فعلوه طالما سيصلون إلى حل إرسال مذكرة في النهاية، ولماذا يجعلوه يصل إلى مرحلة البكاء في الشارع".

"أسوان أصدر بيانا يقول بأنه اتخذ خطواته القانونية لحفظ حقوقه، ونحن أيضا كذلك اتخذنا خطواتنا لحفظ حقوق اللاعب. أنا من أسوان ومشجع لأسوان من الأساس، ولم أكن أريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد، لذلك أريد أن يخرج اللاعب من الباب الكبير وأن نحفظ أيضا حقوق نادي أسوان".

اهتمام نيجيري

"وكالات الأنباء في نيجيريا، وسكرتير عام الاتحاد النيجيري وبعض المحاميين في إنجلترا ونيجيريا وأمريكا تحدثوا معي في محاولة لإعادة حق اللاعب وهو أمر يضر بسمعة الكرة المصرية طبعا".

موقع idomavoice كتب عن الواقعة "لاعب كرة القدم المولود في بينو، رافائيل أياجوا، تعرض للضرب من قبل مسؤولي أسوان".

فيما كتب موقع sportgister: "رفائيل أياجوا: لاعب الوسط النيجيري الذي تعرض للإذلال والضرب من جانب فريق مصري".

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم، فكان رد المتحدث الإعلامي بإسم الاتحاد النيجيري لـFilGoal.com: "نحن في انتظار مخاطبة رسمية من اللاعب، ووقتها سيكون لنا تحركنا الرسمي".

لا يوجد حل ودي

ذهبنا إلى نادي أسوان بالطبع للرد على الاتهامات، فكان رد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لـ FilGoal.com: "اتخذنا كافة الإجراءات لحفظ حقوقنا. التعاقد مستمر حتى 2025 واللاعب حصل على كافة مستحقاته، وآخرها 100 ألف جنيه بقيمة 25% من كامل مستحقاته".

وأضاف "اللاعب رفض استلام الشيك، وأرفقنا صورة من الشيك في مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأفدناهم بأن اللاعب يرفض استلام الشيك".

الشافعي واصل "أرسلنا مذكرة أخرى إلى السفارة النيجيرية، شاملة كل أحداث تلك القضية مع اللاعب لتوضيح الأمور وتصحيح الرواية، وأخطرنا اتحاد الكرة بما فعلناه اليوم من مخاطبة إلى فيفا وإلى السفارة النيجيرية".

وأتم "أتعجب من موقف اللاعب خصوصا وقد حصل على كافة مستحقاته، ورغم ذلك فنحن مستمرون في الحوار حفاظا على حقوق النادي، نظرا لاستمرار تعاقد اللاعب مع النادي لسنتين مقبلتين".

FilGoal.com اتجه إلى رابطة اللاعبين المحترفين المصرية، ويترأسها مجدي عبد الغني، والذي صرح لـFilGoal.com: "لم يتواصل معنا أحد بشأن مشكلة رافاييل أياجوا ولم أكن أعلم بها من الأساس".

وأضاف "في الأغلب تحل الأندية مشاكلها مع اللاعبين الأجانب دون أن يلجأ اللاعبون لنا".

قبل شهر من الآن، أصدرت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية بيانا تحذر فيه اللاعبين من الانضمام إلى الفرق المصرية.

جاء في البيان بعض المحاذير للاعبين إذا اضطروا إلى التوقيع للفرق المصرية على حد قولهم، كانت كالتالي:

- لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إليه للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقط زوده بصورة من جواز السفر أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، وتعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية إنهاء التعاقد.

- لا توقع عقدا فارغا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت فيفبرو على العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدا بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد، ويشهد ذلك ملء العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، كي لا تقع في فخ النادي إذ يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد، احتفظ دائما بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد، تأكد من كتابة العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة بعد ذلك، تمتلك مصر عقدا قياسيا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، إذا تركت خانة تحديد العملة فارغة عند التوقيع يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وإذا تواجدت أي مساحات فارغة متبقية يجب شطبها حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.

- كن حذرا عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق المفاوضات مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرف بصدق في مصلحتك ويفضل فقط الحفاظ على علاقته بالنادي.

- تأكد من أنه يمكنك اللجوء إلى هيئة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا نضمن عدالة الإجراءات.

Transfer window warning 🚨🇪🇬 Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in Egypt. — FIFPRO (@FIFPRO) June 7, 2023

رد مصر

وقتها أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا، قالت فيه "تود الرابطة التنويه على أن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، والمخولة من قبل FIFPRO لم تتقدم بأية شكوى رسمية خلال الموسمين الحالي والسابق وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وعلى صعيد التطوير، الرابطة بصدد إنشاء إدارة للنزاهة داخل التشكيل الخاص بها. ستخصص هذه الإدارة لمراقبة وحماية حقوق الأندية واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

طلبنا من أحمد عمر وكيل رافاييل أياجوا التواصل مع اللاعب، لكنه كشف بأن رافاييل لا يفضل التصريح للإعلام حاليا بسبب حالته النفسية السيئة، إذ يريد الاستمرار في الإجراءات القانونية أولا.

FilGoal.com علم إن رافييل أياجوا لم يكتف بالإجراءت الرياضية فقط لاسترداد حقوقه، فلجأ إلى سفارته في القاهرة، والتي وكلفت محامييها بمتابعة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رافاييل أياجوا كان يفترض أن يسافر إلى نيجيريا أمس الاثنين، لكن مسؤولو السفارة النيجيرية طلبوا منه تأخير سفره لمتابعة الإجراءات القانونية، وهذا ما تم بالفعل.

حين أصدرت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية بيانها، كان الرد المصري من قبل رابطة الأندية وليس رابطة اللاعبن. وتضمن الرد عبارة بإن رابطة اللاعبين لم ترسل أية شكاوى إلى رابطة اللاعبين بشأن وقائع مماثلة.

في واقعتنا الحالية، لم تعرف رابطة اللاعبين المصرية بالواقعة بالأساس إلا من خلالنا، ولهذا فالأمر أصبح منطقيا أكثر.

الفارق هذه المرة يكمن في إجراءات رافاييل أياجوا الذي لجأ إلى السفارة النيجيرية. ولازلنا بانتظار ما ستؤول له الأحداث.