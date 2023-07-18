المصري جون منير يخسر في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم فيفا 23

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

جون منير - فيفا 23

خسر اللاعب المصري جون منير في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم فيفا 2023 من الإنجليزي ستينجراي جونيور بخمسة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء.

وكان جون تأهل للأدوار الإقصائية من مشاركته الأولى في البطولة بعدما حل رابعا في المجموعة الثالثة.

ويقام كأس العالم للعبة فيفا 23 بمشاركة 24 لاعبا ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز لدور الـ16.

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وتعد هذه هي المشاركة الأولى للاعب المصري جون منير في البطولة.

يذكر أن هذه هي آخر نسخة تصدرها شركة EA تحت مسمى فيفا بعد الإعلان عن الانفصال بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم بنهاية التعاقد.

وستكون اللعبة بداية من الموسم المقبل تحت اسم EA Sports FC 24.

وسبق وتواجد FilGoal.com في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل اللعبة الجديدة كليا. (طالع التفاصيل)

فيفا 23 جون منير
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