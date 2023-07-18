تمهيدا لرحيله.. كيم مين جاي يودع نابولي

ودّع كيم مين جاي المدافع الكوري الجنوبي جماهير نابولي الإيطالي تمهيدا لرحيله عن صفوف الفريق.

وارتبط المدافع الكوري بالانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الألماني. (طالع التفاصيل)

وقال الكوري الجنوبي عبر إنستجرام: "أرسل هذ الرسالة لجمهور نابولي الذي أظهر الحب والدعم لي، شكرا لكم لقب الدوري أصبح ممكنا بعد مارادونا عقب 33 عاما".

وأضاف "إلى النادي الشغوف نابولي والمدرب سباليتي وزملائي وفوق كل ذلك جمهور نابولي، أود التعبير على امتناني".

وأتم "لا يهم أين سأذهب أو سأكون، سأتذكر نابولي وشكرا لكم، يحيا نابولي دائما".

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وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن سيدفع الـ50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب والذي يصبح ساريا مع بداية شهر يوليو المقبل.

فيما أشارت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن كيم مين جاي سيحصل على راتب سنوي يقدر ما بين 10 لـ12 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن كيم مين جاي سينهي خدمته العسكرية الإجبارية في الثالث من شهر يوليو المقبل ومن بعدها سيسافر للخضوع للفحص الطبي ويوقع على عقد مع بايرن حتى عام 2028.

وسيعوض كيم رحيل الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي قادما من فنربخشه الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2025 مع إمكانية مد التعاقد لسنتين إضافيتين.