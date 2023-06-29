سكاي: تمت.. كيم مين جاي إلى بايرن ميونيخ

الخميس، 29 يونيو 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

كيم مين جاي - منتخب كوريا

أتم بايرن ميونيخ اتفاقه مع مدافع نابولي كيم مين جاي مدافع نابولي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن بايرن أتم كافة تفاصيل التعاقد الشخصية مع المدافع الكوري الجنوبي.

وأوضح رومانو أن بايرن سيدفع الـ50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد اللاعب والذي يصبح ساريا مع بداية شهر يوليو المقبل.

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فيما أشارت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا أن كيم مين جاي سيحصل على راتب سنوي يقدر ما بين 10 لـ12 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن كيم مين جاي سينهي خدمته العسكرية الإجبارية في الثالث من شهر يوليو المقبل ومن بعدها سيسافر للخضوع للفحص الطبي ويوقع على عقد مع بايرن حتى عام 2028.

وأشارت الشبكة في فرعها الألماني إلى أن مانشستر يونايتد حاول تحسين عرضه للاعب لكنه قرر اختيار بايرن.

بايرن ميونيخ نابولي كيم مين جاي
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