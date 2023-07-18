ذا أثليتك: تمت.. أونانا ينتقل إلى مانشستر يونايتد

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع إنتر ميلان لضم حارسه أندري أونانا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن يونايتد سيدفع 51 مليون يورو لإنتر لضم الحارس الكاميروني بالإضافة لأربعة ملايين أخرى كحوافز.

وكان إنتر يرغب في الحصول على 60 مليون يورو لكن قدم يونايتد عرضا في البداية مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز وهو ما رفضه النادي الإيطالي.

وبعدها قدم يونايتد عرضا بـ50 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز وهو ما رفضه إنتر كذلك قبل التوصل لاتفاق اليوم.

لكن حتى الآن مازال من غير المعروف أين سيجري أونانا الفحوصات الطبية سواء كان في مانشستر أو في مكان آخر لينضم للفريق في جولته التحضيرية في أمريكا.

وكان أونانا وافق على تفاصيل تعاقده الشخصية بعقد يمتد حتى عام 2028.

وسبق لأونانا اللعب تحت قيادة إريك تين هاج مدرب يونايتد الحالي حينما كان الثنائي يعمل في أياكس.

وكان يونايتد يبحث عن ضم حارس بعد رحيل ديفيد دي خيا عقب نهاية تعاقده بعد 12 عاما قضاهم في صفوف النادي.