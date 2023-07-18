مانشستر يونايتد يضم جوني إيفانز بعقد قصير الأمد

أعلن نادي مانشستر يونايتد ضم جوني إيفانز بعقد قصير الأمد للمشاركة في الفترة التحضيرية للشياطين الحمر في مدينتي أدنبرة وسان دييجو.

جوني إيفانز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وجاء ذلك عقب رحيله عن ليستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي.

وخاض إيفانز أول حصة تدريبيبة له وأبهر إريك تين هاج المدير الفني والطاقم الفني للفريق.

إيفانز الذي خاض 102 مباراة دولية بقميص منتخب جمهورية إيرلندا سيسافر رفقة بعثة مانشستر يونايتد التي تضم 24 لاعبا لمواجهة ليون الفرنسي يوم غد الأربعاء.

ثم سيسافر رفقة البعثة للمشاركة في مباريات الفريق الودية تحضيرا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض المدافع الدولي 198 مباراة بقميص يونايتد قبل أن يغادر النادي في 2015، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2008 وكأس العالم للأندية بالإضافة لـ 3 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد قائمة يونايتد المسافرة لأدنبرة غياب ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز.

وتواجد التونسي حنبعل المجبري في قائمة الشياطين الحُمر لخوض المباراة.

وبذلك ستضم قائمة يونايتد في الفترة التحضيرية الجارية فقط إيفانز وهو الوحيد المتبقي من قائمة يونايتد منذ تولي السير أليكس فيرجسون تدريب الفريق للمرة الأخيرة في 2013.

في الوقت الحالي يتواجد لاعب واحد فقط متبقي من قائمة مانشستر يونايتد سبق له وأن لعب بالفريق تحت قيادة أليكس فيرجسون.

اللاعب الوحيد هو توم هيتون حارس المرمى الذي انضم للفريق في 2021 أي بعد 8 سنوات من اعتزال فيرجسون، إلا أن هيتون كان قد لعب في صفوف مانشستر يونايتد في منذ عام 2014 وحتى 2010 في مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون مع خروجه في أكثر فترة إعارة خلال تلك السنوات.

وعلى الرغم من تواجده لعدة سنوات إلا أن هيتون لم يشارك في أي دقيقة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون.

هيتون صاحب الـ 37 عاما ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل وفي حال عدم تمديد تعاقده مع الشياطين سيعني ذلك نهاية حقبة أليكس فيرجسون بالكامل مع رحيل جميع اللاعبين الذين قادهم لتحقيق الإنجازات.