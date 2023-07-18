بألوان علم أمريكا.. الكشف عن شعار كوبا أمريكا 2024

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

شعار كوبا أمريكا 2024

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" شعار كوبا أمريكا 2024.

النسخة الـ 48 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

وترمز الألوان إلى علم الولايات المتحدة حيث الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء، بالإضافة إلى النجوم الموجودة في علم الدولة.

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وتظهر كلمة أمريكا 2024 تحت الشعار باللونين الأحمر والأبيض.

وتبدأ البطولة يوم 20 يونيو 2024 وتنتهي يوم 14 يوليو، ولم يُعلن بعد المدن والملاعب المستضيفة للبطولة.

وسبق أن استضافت أمريكا بطولة 2016 والتي حملت اسم المئوية وشهدت تتويج تشيلي باللقب على حساب الأرجنتين في النهائي.

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وتستعد الولايات المتحدة رفقة كندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026.

واعتذرت الإكوادور عن استضافة النسخة المقبلة من كوبا أمريكا 2024 من قبل. (طالع التفاصيل)

وحدد كونكاكاف كيفية التأهل وستكون على مرحلتين:

4 فرق تأهلت لنصف نهائي التصنيف الأول من دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24.

بينما ستقام مرحلة ملحق بين الفرق التي خسرت ربع نهائي دوري الأمم لقارة أمريكا الشمالية 2023-24 في شهر مارس 2024 يتأهل من خلالها فريقين لاستكمال المقعدين المتبقين في البطولة.

وتشبة بطولة دوري أمم كونكاكاف نظيرتها الأوروبية التي بدأت عام 2019.

2023/24 Concacaf Nations League

ووقع اتحادي الكرة في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية على اتفاقية لإقامة بطولات مشتركة في فئات الرجال والسيدات.

وتستهدف البطولة منح منتخبات أمريكا الشمالية فرصة للتحضير الجيد من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026 والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

وحاز منتخب أمريكا لقب الكأس الذهبية 2021، فيما فاز منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا.

كما يعمل الاتحادين على إقامة بطولة تُسمى "Final Four" وتضم أفضل 4 فرق في القارتين بواقع 2 من كل قارة لتكون أول نسخة في 2024.

وستقام أيضا بطولة الكأس الذهبية للسيدات في 2024 بمشاركة 8 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية بالإضافة لـ 4 من أمريكا الجنوبية (البرازيل – كولومبيا – الأرجنتين – باراجواي).

كوبا أمريكا 2024 أمريكا
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