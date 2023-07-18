التتويج بلقب الدوري - موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود.. والمعلق والقناة الناقلة

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ42

يلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري المصري أمام حرس الحدود والمؤجلة من الجولة 33.

ويتسلم النادي الأهلي درع الدوري بعد المباراة وقبل جولتين من ختام مبارياته في المسابقة.

وحقق الأهلي فوزه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 34.

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بينما حرس الحدود تغلب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد وهو انتصاره الخامس في المسابقة.

ويتصدر الأهلي منفردا برصيد 81 نقطة قبل ثلاث مباريات من ختامه للمسابقة.

أما حرس الحدود فسيلعب مباراته الأخيرة بعد أن تأكد هبوطه بتذيل الترتيب بـ 24 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المواجهة غدا الأربعاء الموافق 19 يوليو.

ويستضيف استاد القاهرة اللقاء.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة محمد الكواليني في القناة الصوتية الأولى، بينما طارق حسن في القناة الصوتية الثانية.

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