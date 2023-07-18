انتهى الجدل.. الأهلي يعلن ضم إمام عاشور

انتهى الجدل الدائر بشأن مصير إمام عاشور لينضم اللاعب بشكل رسمي إلى الأهلي حتى صيف 2028.

وأعلن النادي الأهلي ضم إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر من ميتيلاند الدنماركي في صفقة لمدة خمس سنوات.

يأتي ذلك بعد دقائق من إعلان نادي ميتيلاند عن الصفقة بشكل رسمي.

ولم يعلن الأهلي التفاصيل المالية للصفقة واكتفى بعدد السنوات.

وقضى إمام فترة احتراف قصيرة مع ميتيلاند في الدنمارك لمدة ستة أشهر فقط.

وكان FilGoal.com قد كشف الأسبوع الماضي عن توصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع ميتيلاند من أجل ضم إمام عاشور والقيمة المتوقعة للصفقة. (تفاصيل من هنا)

وبدأ إمام عاشور مشواره مع فريق غزل المحلة قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة في صيف 2018 لمدة موسم.

وانتقل إمام إلى نادي الزمالك في صيف 2019 قبل أن يرحل في يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

ولعب إمام عاشور سبع مباريات فقط بقميص ميتيلاند منذ انتقاله في يناير الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما شارك لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما في 108 مباراة بالدوري المصري وساهم في 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعب دولي منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق إمام خمسة ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية في أبريل الماضي.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة تحتاج للعلاج لمدة ما بين 10 إلى 12 أسبوعا للتعافي منذ حدوثتها.

وأشار أبو العلا إلى سير الأمور بشكل جيد بشأن إصابة إمام عاشور وبات قريبا من العودة للملاعب.

وكانت آخر مباريات إمام عاشور مع ناديه في يوم 19 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الدنماركي.

بينما آخر لقاء شارك فيه بشكل عام كان يوم 28 مارس الماضي بقميص منتخب مصر أمام مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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