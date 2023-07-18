رومانو: مارسيليا اتفق على ضم أوباميانج

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - تشيلسي

أولمبيك مارسيليا يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع أوباميانج لمدة 3 مواسم والمفاوضات مع تشيلسي تسير بشكل جيد

اقترب بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي ومنتخب الجابون من الانضمام لصفوف مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشكبة "سكاي سبورتس" أن مارسيليا اتفق مع أوباميانج على ضمه بعقد لمدة 3 مواسم.

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ووافق أوباميانج على فكرة الانضمام لصفوف مارسيليا بداية من الموسم المقبل.

وأن المفاوضات بين مارسيليا وتشيلسي لن تكون معقدة وتسير بشكل جيد بين الطرفين.

واجتمع أوباميانج مع مدربه السابق في بوروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل، ولكن بعد أسبوع واحد فقط من ارتدائه لقميص تشيلسي رحل توخيل عن تدريب الفريق الأزرق.

ومن وقتها ولم يشارك أوباميانج مع تشيلسي بشكل مستمر ولعب مباريات قليلة وسجل 3 أهداف فقط.

أوباميانج تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي مارسيليا
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