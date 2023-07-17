الأهلي يطلب حضور الجماهير بكامل العدد أمام حرس الحدود

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 21:47

كتب : حسام نور الدين

جمهور الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

وأكد النادي في خطابه على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والإفريقية.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف حقيقة عرض الأهلي لـ رضا سليم.. وموقف بيراميدز والجيش الملكي خبر في الجول - الأهلي يوافق على صرف مكافأة الدوري للجهاز الفني واللاعبين مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الجديد لـ موليكا

ويتسلم الأهلي درع الدوري مساء الأربعاء أمام حرس الحدود من رابطة الأندية.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة منفردا ويتبقى للأحمر ثلاث مباريات قبل ختام الدوري.

وحقق الأهلي الانتصار في المباريات الأربعة الأخيرة من الدوري.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري إذ خاض 31 مباراة وحقق الفوز 25 مرة مقابل ستة تعادلات.

وتقابل فريقا الأهلي وحرس الحدود في يونيو الماضي بالمباراة المؤجلة من الدور الأول وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في الدوري أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود
نرشح لكم
أبو جريشة يكشف لـ في الجول تدخل رئيس المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الإسماعيلي خبر في الجول - أيمن الرمادي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي في الجول يكشف حقيقة عرض الأهلي لـ رضا سليم.. وموقف بيراميدز والجيش الملكي خبر في الجول - الأهلي يوافق على صرف مكافأة الدوري للجهاز الفني واللاعبين في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لخلافة طولان مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الجديد لـ موليكا
أخر الأخبار
أبو جريشة يكشف لـ في الجول تدخل رئيس المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الإسماعيلي 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أيمن الرمادي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا 31 دقيقة | الدوري المصري
مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يطلب حضور الجماهير بكامل العدد أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف حقيقة عرض الأهلي لـ رضا سليم.. وموقف بيراميدز والجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يوافق على صرف مكافأة الدوري للجهاز الفني واللاعبين ساعة | الكرة المصرية
رجل أعمال إماراتي يكشف حقيقة رغبته في شراء نادي الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
شرط أول.. موقف انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم