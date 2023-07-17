الأهلي يطلب حضور الجماهير بكامل العدد أمام حرس الحدود

أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

وأكد النادي في خطابه على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والإفريقية.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري في استاد القاهرة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري مساء الأربعاء أمام حرس الحدود من رابطة الأندية.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة منفردا ويتبقى للأحمر ثلاث مباريات قبل ختام الدوري.

وحقق الأهلي الانتصار في المباريات الأربعة الأخيرة من الدوري.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري إذ خاض 31 مباراة وحقق الفوز 25 مرة مقابل ستة تعادلات.

وتقابل فريقا الأهلي وحرس الحدود في يونيو الماضي بالمباراة المؤجلة من الدور الأول وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في الدوري أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.