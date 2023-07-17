خبر في الجول - الأهلي يوافق على صرف مكافأة الدوري للجهاز الفني واللاعبين

وافق مجلس إدارة الأهلي على صرف مكافأة الفوز بالدوري للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر صرف مكافأة الدوري إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري تقديرا لمجهودهم في استعادة اللقب الغائب منذ موسمين عن النادي.

ويحصل مارسيل كولر على 150 ألف دولار وفقا لما تم وضعه في تعاقده مع الأهلي وهو المبلغ الذي يساوي راتبه لمدة شهر.

فيما يحصل باقي أعضاء الجهاز الإداري والفني على قيمة شهر من راتبهم وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري.

بالنسبة للاعبين يحصل كل لاعب على 300 ألف جنيه وطبقا لنسبة المشاركة في المباريات بناء على التقرير الذي سوف يقدمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة رقم 43 في تاريخه قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في الدوري أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.