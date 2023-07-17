خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لخلافة طولان

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 17:51

كتب : حامد وجدي

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

قبل أيام قليلة من نهائي كأس الرابطة المصرية، رحل حلمي طولان عن تدريب سيراميكا كليوباترا، وما زال الفريق يبحث عن خليفته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا يفاضل بين ثلاثة مدربين لتدريب الفريق، هم طارق العشري، وتامر مصطفى، وأيمن الرمادي لتدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم سيراميكا كليوباترا قراره خلال ساعات، لكي يتسنى للمدرب الجديد تدريب الفريق قبل نهائي كأس الرابطة.

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أيمن الرمادي قاد أسوان هذا الموسم وحقق نتائج جيدة في بداية ولايته، قبل تراجع المستوى وهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، فيما أحدث تامر مصطفى طفرة رائعة في نتائج إنبي، ليخرجهم من مراكز الهبوط وينهي الموسم في المركز السادس. أما طارق العشري، فبدأ الموسم مع سموحة قبل أن ينتقل لتدريب فاركو ويحقق معهم نتائج جيدة كذلك، قبل رحيله عن تدريب الفريق منذ أسبوعين.

FilGoal.com كشف اليوم الاثنين كذلك عن دخول الاتحاد السكندري في مباحثات مع طارق العشري لتدريب الفريق خلفا لزوران مانولوفيتش الذي رحل عن النادي رسميا. (طالع التفاصيل)

سيراميكا كليوباترا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، رحيل حلمي طولان عن تدريب الفريق.

طولان بنفسه قال في تصريحات لـFilGoal.com: "تمت إقالتي من تدريب سيراميكا كليوباترا. جئت في مهمة واضحة لإنقاذ الفريق من الهبوط، ونجحت فيها".

ويخوض سيراميكا كليوباترا نهائي كأس الرابطة المصري يوم السبت المقبل أمام النادي المصري على استاد برج العرب.

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