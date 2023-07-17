خبر في الجول – محادثات بين العشري والاتحاد السكندري لخلافة زوران.. وعرضين آخرين

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 17:04

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - فاركو

بدأ الاتحاد السكندري محادثات مع طارق العشري لتدريب الفريق خلفا لـ زوران مانولوفيتش الذي رحل عن تدريب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد السكندري يتواصل مع طارق العشري منذ فترة لاحتمالية تدريب الفريق.

طارق العشري يملك عرضين آخرين، أحدهما من فريق عربي إفريقي، والآخر من مصر.

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ولم يحسم العشري قراره حتى الآن بالموافقة على عرض الاتحاد السكندري، أو تفضيل العرض المصري الآخر.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

العملاق الأخضر أنهى النصف الأول من الدوري في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع حينها، لكن الفريق جمع 13 نقطة فقط في النصف الثاني من البطولة.

الدوري المصري طارق العشري
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