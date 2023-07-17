مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الجديد لـ موليكا

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 17:16

كتب : أحمد الخولي

جاكسون موليكا - بشكتاش

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة المفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش لضمه إلى صفوف الفريق.

وقال مصدر من الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "التقارير التركية عن تقدم الأهلي بعرض جديد لضم جاكسون موليكا مقابل 4 مليون يورو غير صحيحة".

وأضاف "النادي لم يجدد التفاوض مع اللاعب منذ يناير الماضي، وهو خارج حساباتنا في هذا التوقيت".

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كان FilGoal.com قد كشف في أبريل الماضي عن تجميد الأهلي لمفاوضاته مع جاكسون موليكا بالفعل بسبب المغالاة في الطلبات المالية. (طالع التفاصيل)

موقع " ajansspor" التركي بدوره كشف نهاية الشهر الماضي عن تقدم نادي الريان القطري بعرض لضم موليكا مقابل 3.5 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن بشكتاش طلب زيادة العرض المقدم من الريان إلى 4.5 مليون يورو.

ولعب موليكا في الموسم المنقضي مع بشكتاش 32 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 6 أهداف.

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