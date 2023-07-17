كما انفرد في الجول.. سموحة يتعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو

أعلن نادي سموحة تعاقده مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن سموحة قد أتم اتفاقه على ضم اللاعب بعد ترحيب أحمد سامي مدرب الفريق.

ويعد عبد اللطيف بنقصو أحد المواهب في دوري الدرجة الثانية المغربي.

واختتم شباب خنيفرة موسمه في الدرجة الثانية باحتلال المركز التاسع من جدول الترتيب من 16 فريقا مشاركين.

ويلعب بنقصو في مركز الجناح الأيمن.

وبدأ بنقصو مشواره مع فريق شباب أطلس بنخفيرة المغربي في يناير 2021.

ويحل نادي سموحة ضيفا على بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة.

بينما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 30 مباراة.