خبر في الجول - سموحة يضم موهبة مغربية من نادي شباب خنيفرة

أتم نادي سموحة اتفاقه مع عبد اللطيف بنقصو -20 عاما- من صفوف نادي شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن بنقصو وقع على عقود انضمامه إلى سموحة بعد ترحيب من أحمد سامي المدير الفني.

ويعد عبد اللطيف بنقصو أحد المواهب في دوري الدرجة الثانية المغربي.

واختتم شباب خنيفرة موسمه في الدرجة الثانية باحتلال المركز التاسع من جدول الترتيب من 16 فريقا مشاركين.

ويلعب بنقصو في مركز الجناح الأيمن.

وبدأ بنقصو مشواره مع فريق شباب أطلس بنخفيرة المغربي في يناير 2021.

ويحل نادي سموحة ضيفا على بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة.

بينما بيراميدز ففي المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 30 مباراة.