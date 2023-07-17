لافييينا يعلن اللجوء للفيفا إذا تم إلغاء دوري المحترفين

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

لوجو نادي لافيينا

أعلن نادي لافيينا نيته اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال قرر اتحاد الكرة المصري إلغاء دوري المحترفين.

ويأتي بيان لافيينا بعد مطالبة الكثير من أندية دوري الدرجة الثانية المطالبة بإلغاء دوري المحترفين وترك دوري الدرجة الثانية بنفس نظامه الحالي.

وجاء بيان لافيينا كالتالي:

أخبار متعلقة:
محمود علاء: استفدت من تجربة الاتحاد وأعود للزمالك بيتي.. ولم أفكر في إثبات شيئا الأمين العام لـ اتحاد المنستيري: الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية.. ورونالدو لم يعد كما كان مغربي: المشاركة الأساسية مع الأهلي ستأتي في الوقت المناسب.. وأيمن أشرف قدوتي خبر في الجول - خطوة تفصل البنك الأهلي قبل إتمام التعاقد مع مدبولي

يعلن مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني إلغاء دورى المحترفين والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة.

ويؤكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا على أن أى مساس بدورى المحترفين سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الإلغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للأندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين كذلك الضرر المادى والمعنوي الذى سيقع على الفرق التى وصلت للدورى أملا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى.

كما يؤكد البيان أن أندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قراراً مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصرية.

وضمن لافيينا المشاركة في دوري المحترفين بالموسم المقبل بعد إنهاء دوري الدرجة الثانية في المركز الثاني خلف الجونة.

لافيينا دوري المحترفين
نرشح لكم
جمعية عمومية في أغسطس.. قرار جماعي من الأندية ضد دوري المحترفين اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024 الدرجة الثانية - ياسر الكناني مديرا فنيا لـ كهرباء الإسماعيلية سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد أحمد العجوز يتولى تدريب بورفؤاد بين الإلغاء والتأجيل.. كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحسم مصير دوري المحترفين 9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين دورة رباعية بين ثالث المحترفين و"الثاني ب" تقود إلى الممتاز.. المسابقات ترسل النظام إلى الأندية
أخر الأخبار
لافييينا يعلن اللجوء للفيفا إذا تم إلغاء دوري المحترفين 52 دقيقة | الدرجة الثانية
محمود علاء: استفدت من تجربة الاتحاد وأعود للزمالك بيتي.. ولم أفكر في إثبات شيئا ساعة | الدوري المصري
الأمين العام لـ اتحاد المنستيري: الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية.. ورونالدو لم يعد كما كان ساعة | الوطن العربي
مغربي: المشاركة الأساسية مع الأهلي ستأتي في الوقت المناسب.. وأيمن أشرف قدوتي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - خطوة تفصل البنك الأهلي قبل إتمام التعاقد مع مدبولي 2 ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الإثنين 17 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام سيلتا فيجو 2 ساعة | السعودية
خبر في الجول - بين الزمالك وإنبي.. موقف أحمد عيد من تفعيل بند الشراء 11 ساعة | الدوري المصري
طبيب منتخب مصر يوضح تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموقف عودته 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم