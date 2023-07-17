لافييينا يعلن اللجوء للفيفا إذا تم إلغاء دوري المحترفين

أعلن نادي لافيينا نيته اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال قرر اتحاد الكرة المصري إلغاء دوري المحترفين.

ويأتي بيان لافيينا بعد مطالبة الكثير من أندية دوري الدرجة الثانية المطالبة بإلغاء دوري المحترفين وترك دوري الدرجة الثانية بنفس نظامه الحالي.

وجاء بيان لافيينا كالتالي:

يعلن مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي رفضه التام لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أندية القسم الثاني إلغاء دورى المحترفين والتى نصت اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم على تطبيقه ووافقت جميع الأندية عليه قبل انطلاق المسابقة.

ويؤكد مجلس إدارة نادى لاڤيينا على أن أى مساس بدورى المحترفين سيجبر النادى بالاتفاق مع الأندية المتضررة من الإلغاء على عدة قرارات ستكون عواقبها كبيرة على كرة القدم المصرية أولها رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة مطالبين فيها بالتعويض المادى بما يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للأندية التى واجهت الكثير من التحديات حتى تصل لدورى المحترفين كذلك الضرر المادى والمعنوي الذى سيقع على الفرق التى وصلت للدورى أملا فى تطوير الكرة المصرية بإقامة هذا الدورى القوى.

كما يؤكد البيان أن أندية دورى المحترفين تتابع ما يحدث من اجتماعات مستمرة لبعض الأندية دون تدخل منها حتى الآن منتظرين رد اتحاد الكرة بعدها ستتخذ قراراً مصيريا فى حال إلغاء الدورى باللجوء للاتحاد الدولى الفيفا وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمخالفته شروط المسابقة وهو ما سيكون له عواقب وخيمة لا نتمناها على مسيرة الكرة المصرية.

وضمن لافيينا المشاركة في دوري المحترفين بالموسم المقبل بعد إنهاء دوري الدرجة الثانية في المركز الثاني خلف الجونة.