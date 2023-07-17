خبر في الجول - خطوة تفصل البنك الأهلي قبل إتمام التعاقد مع مدبولي

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 10:54

كتب : عمرو نبيل

أحمد مدبولي - الإسماعيلي

يقترب نادي البنك الأهلي من إتمام صفقة جديدة لدعم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن البنك قد نجح في الحصول على توقيع أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي.

وانتهى عقد مدبولي مع الدراويش، وبالتالي سيرحل في صفقة انتقال حر.

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وينتظر البنك الأهلي الموافقة النهائية من المدرب نيكوديموس بابافاسيليو في خطوة أخيرة قبل إعلان إتمام التعاقد رسميا.

وبدأ مدبولي مشواره في النصر للتعدين قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2017 ولمدة موسمين.

ورحل مدبولي إلى الإسماعيلي منذ صيف 2019 وحتى الآن.

وانتهى تعاقد مدبولي بنهاية الموسم الجاري ليصبح لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

وخاض مدبولي 117 مباراة مع الإسماعيلي ونجح في المساهمة في 28 هدفا.

إذ نجح صاحب الـ 28 عاما في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 21 آخرين في مشواره مع الدراويش.

بينما شارك مدبولي في 30 مباراة فقط مع الزمالك ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وبشكل عام لعب مدبولي 167 مباراة في مسابقة الدوري المصري حتى الآن وسجل 13 هدفا وصنع 26 آخرين.

الإسماعيلي أحمد مدبولي البنك الأهلي
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