مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي

وجه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك رسائل شديدة اللهجة إلى عدة أطراف خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو.

وتعادل الزمالك بهدفين لمثلهما مع فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بداية من اليوم الفريق سيحصل على إجازة لمدة 5 أيام.. من فضلكم لا أريد أن أتلقى أي اتصالات منكم طوال فترة الراحة، لا يوجد فيكم أي صحفي صديق لي ليتصل مرارا وتكرارا، ولذلك لديكم الآن فرصة لمعرفة أي شيء وأنا جاهز للإجابة على كل الأسئلة".

وأضاف "أطالب الجمهور بمساندة المواهب المصرية من المدربين في الجهاز الفني. إذا كانت هناك مشكلة فالمواجهة معي أنا. مؤخرا وصلت أفراد الجهاز رسائل غير جيدة بعد مباراة الأهلي، وهم يعرفون العادات والتقاليد المصرية أكثر مني".

وأشار "مباراة الأهلي والزمالك قمة كبيرة في مصر، ولكن مقارنة بالعالم ليست مثل الكلاسيكو أو دربي ريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين. أحترم ذلك ولكن الكرة المصرية في آخر 30 عاما لا تقارن بما تحدثنا عنه. نحن نلعب كرة قدم هجومية وحديثة مثل مانشستر سيتي".

وأردف "في 6 مباريات من 13 مباراة كنا متقدمين 3-صفر وحققا الفوز فيها جميعا، و3 مباريات كنا متقدمين بهدف وكسبنا مباراة منها".

وشرح "ما أريد قوله إن في الدوري المصري فريق واحد فقط الذي يفوز مهما كانت الظروف وهو الأهلي، سواء كان الفوز من ركلة ثابتة أو من تحول هجومي".

وشدد "الزمالك يلعب من أجل تمرير الكرة سواء أحب الجمهور ذلك أم لا، هذه هي طريقتنا التي حققنا بها الفوز في 9 مباريات".

وأوضح "الزمالك يحتاج على الأقل 3 لاعبين حتى يصبح لدينا 11 لاعبا مناسبين لطريقة اللعب".

واستمر في تصريحاته "أؤكد أن الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى، وهذا اللاعب لا يوجد منه في الكرة المصرية بالكامل ولا حتى منتخب مصر".

وأكد "أنا أتابع الكرة العالمية وأعرفها أكثر من أي شخص آخر لأنني أدرس ذلك وأذاكر كل يوم".

وأتم تصريحاته "يوجد قانون هنا أن الحارس يجب أن يكون مصري الجنسية وأنا أحيي هذا القانون، وأؤكد ضرورة وجود قانون آخر بإلزام كل الفرق بوجود مدافع يلعب بقدمه اليسرى".