عودة قادها تيري.. الزمالك يتعادل مع فاركو في ختام موسم الدوري

الأحد، 16 يوليه 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

الزمالك 2-2 فاركو

فقد الزمالك تقدمه على حساب فاركو بهدفين دون رد، لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك سيد عبد الله في الدقيقة 26 وإبراهيما نداي في الدقيقة 32، فيما سجل سيف تيري هدفي فاركو في الدقيقتين 60 و72.

بذلك ينهي الزمالك الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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بداية بيضاء

سدد عمر جابر في الدقيقة 10 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 26 أتى الهدف الأول بواسطة سيد عبد الله، بعد تبادل للكرة بينه وبين عمر جابر وتسديدة مرت على يسار الحارس محمد سعيد شيكا.

ثاني أهداف الزمالك لم يتأخر، إذ اتى في الدقيقة 32 بواسطة إبراهيما نداي، من متابعة لكرة عادت من دفاعات فاركو.

وفي الدقيقة 40 سدد أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، ولكن تصدى لها شيكا.

وسدد سيف الجزيري كرة خطيرة على اليسار في الدقيقة 42، ومرة أخرى تصدى حارس فاركو.

إصابة وعودة

أجرى الزمالك تبديله الأول بنزول أحمد عبد الرحيم بدلا من سيد عبد الله، وذلك إثر إصابة الأخير في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 56 حاول أحمد فؤاد بتسديدة مرت فوق العارضة، قبل خروجه ليحل عمرو جمال بدلا منه.

وسدد زيزو في الدقيقة 58 كرة مرت بجوار القائم، فيما حاول مرة أخرى في الدقيقة 59 لتلقى الكرة نفس المصير.

وفي الدقيقة 60 سجل فاركو هدف تقليص الفارق بواسطة سيف تيري الذي اخترق من اليمين وسدد بقوة، ولكن رفع الحكم المساعد رايته في بادئ الأمر، قبل أن تحسم تقنية الفيديو صحة الهدف.

وفي الدقيقة 67 حل محمد صلاح وعلي ياسر بدلا من سيف الجزيري و إبراهيما نداي.

وتمكن فاركو من إدراك التعادل بركلة ثابتة أرسلها رزقي حمرون ليقابلها تيري بالرأس.

تيري لم يسجل سوى 3 أهداف في الدوري المصري، وجميعهم في شباك الزمالك.

وفي الدقيقة 74 أتى محمد حسام بدلا من عمر جابر.

وتعرض حاتم محمد سكر مدافع الزمالك للبطاقة الحمراء بسبب عرقلته لأحمد الصغيري في الدقيقة 94.

ويتبقى من عمر الدوري 3 مباريات مؤجلة فقط، يلعبها الأهلي أمام بيراميدز وحرس الحدود والمصري، فيما أتمت بقية الفرق جدولها بنهاية هذه المباراة.

الزمالك فاركو الدوري المصري
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