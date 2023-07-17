استعدادا للبطولة العربية.. الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 00:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاولون - هدف زيزو

منح خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

يأتي ذلك بعد التعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق.

وفقد الزمالك تقدمه على حساب فاركو بهدفين دون رد، لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

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سجل هدفي الزمالك سيد عبد الله في الدقيقة 26 وإبراهيما نداي في الدقيقة 32، فيما سجل سيف تيري هدفي فاركو في الدقيقتين 60 و72.

بذلك ينهي الزمالك الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

ويقع الزمالك في البطولة العربية في المجموعة الثالث بجانب النصر والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويفتتح الزمالك مبارياته في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري.

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