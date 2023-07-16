مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي، فخره بما قام به من عملية تدوير للاعبين على مدار الموسم الحالي.

الأهلي فاز على المقاولون العرب اليوم الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري.

video:1

أهداف فوز الأهلي على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف ⚽🔥 pic.twitter.com/zy182QBCWD — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا يوجد لدي لاعب أساسي وآخر بديل. تعريف اللاعب الأساسي عندي هو من أخطره بالبدء ليلة المباراة فقط".

وأضاف "كل اللاعبين شاركوا خلال الموسم، وفخور بما فعلته من تدوير بين اللاعبين والحفاظ على قوام الفريق".

كولر أتبع "ليس لدي فكرة الاعتماد على 11 لاعبا فقط مثلما يفعل البعض، ولو أقمنا إحصائية لعدد الدقائق فأعتقد أننا سنكتشف مشاركة أغلب اللاعبين لعدد دقائق متقارب".

وعن تغير الأداء في الشوط الثاني أمام المقاولون عنه في الشوط الأول، قال كولر "ماذا قلت للاعبين بين الشوطين؟ تحدثت معهم بشكل فردي وبشكل جماعي. قلت لهم أننا دفاعيا نضع أنفسنا في ورطة بارتكاب أخطاء في ظل الأطوال التي يمتلكونها، وعلى الجانب الآخر يجب أن نكون أسرع في التحولات وأشرس على المرمى".

الأهلي أنهى الشوط الأول متعادلا أمام المقاولون بهدف لكل فريق، قبل تحقيق الفوز برباعية بنهاية المباراة.

وعن موعد إجازة اللاعبين استعدادا لبدء فترة الإعداد، قال كولر "موعد الإجازة؟ ننتظر قرار معين لتحديد موعد الإجازة".

واستمر "اللاعبون مرهقين وفي حالة ذهنية صعبة نظرا لحاجتنا إلى إجازة، لكننا مازلنا في انتظار قرار معين ليتسنى لنا اتخاذ قرار الإجازة".

كولر اختتم حديثه بالإفصاح عن سر تطوير مستوى بعض اللاعبين، فقال "بين الأشياء الهامة التي أقوم بها أنني أحيانا أعقد جلسات منفردة مع اللاعبين وأكون صريحا فيها بطلب ما أريده بشكل واضح، وأكون قاسيا فيها أحيانا".

وأتم "وأعلم أن التطور يكون بحاجة إلى فترة طويلة تستغرق أسابيع أو شهر ولا يحدث هذا في أسبوع مثلا، ولكن الأهم أن يظهر لي كل لاعب الرغبة والقابلية للتطور".

الأهلي رفع رصيده إلى 81 نقطة في المركز الأول من 31 مباراة وبعد ضمان التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 بالفعل قبل أسبوعين.