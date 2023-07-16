ماجواير يعلن سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه

أعلن هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد عن سحب شارة قيادة الفريق منه بعد محادثة دارت بينه وبين المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وجاءت رسالة ماجواير كالتالي:

بعد مناقشات مع المدرب اليوم، أبلغني بأنه سيغير قائد الفريق. لقد حدد لي الأسباب وبينما أشعر بإحباط شديد على المستوى الشخصي، سأواصل تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي بها القميص.

أريد أن أشكر جماهير مانشستر يونايتد على كل دعمهم الرائع خلال ارتدائي لهذه الشارة.

منذ أن تسلمت هذا الدور قبل 3 أعوام ونصف، تشرفت بقيادة مانشستر يونايتد وكانت من أكثر لحظات مسيرتي فخرا، وأحد أكبر مراتب الشرف في كرة القدم مع الأندية. لقد فعلت كل ما بوسعي لمساعدة يونايتد على النجاح داخل وخارج الملعب.

دائما سأكون ممتنا لـ أولي جونار سولشاير (المدرب الأسبق) لمنحي هذه المسؤولية، وأتمنى لمن سيحملها بعدي كل النجاح وسيحظى بدعمي الكامل.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt. So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1 — Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 16, 2023

وانتقل ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

الموسم الماضي شهد تراجعا واضحا في دور ماجواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.