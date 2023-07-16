ذا أثليتك: صفقة أونانا لـ مانشستر يونايتد قد تتم اليوم

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان.

وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك فإن الصفقة قد تغلق اليوم الأحد بين مانشستر يونايتد وإنتر.

الحارس الكاميروني سيوقع لمدة 5 مواسم مقبلين ومن المفترض أن يسافر إلى نيويورك يوم الأربعاء للخضوع للكشف الطبي والانضمام لبعثة مانشستر يونايتد.

وفقا لأورنيستين فإن المحادثات حول الراتب سارت بشكل جيد وأحرز تقدما كبيرا يوم السبت.

مانشستر يونايتد قدم عرضه الأول مقابل 45 مليون يورو ولكن إنتر كان يرغب في الحصول على 60 مليون.

أورنيستين أشار إلى أن الصفقة قد تغلق مقابل 43 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون كإضافات.

أونانا انتقل إلى مانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قداما من أياكس أمستردام.

وشارك أونانا مع إنتر في 41 مباراة وخلالهم خرج بشباك نظيفة في 19 مباراة واستقبل 36 هدفا.

وأسهم أونانا في وصول إنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.