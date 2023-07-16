لليوم التالي على التوالي.. تريزيجيه يشارك في تعادل ودي لطرابزون
الأحد، 16 يوليه 2023 - 15:38
كتب : FilGoal
لليوم التالي على التوالي شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وتعادل طرابزون مع كيلجي السلوفيني بهدفين لكل فريق خلال معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد 2023/2024.
تريزيجيه شارك في المباراة بشكل أساسي ولعب الشوط الأول قبل أن يخرج في الشوط الثاني.
وكان الجناح المصري قد شارك في الشوط الثاني من ودية أخرى أمس السبت ضد مول فيرهافر وانتهت بنفس النتيجة.
وأنهى طرابزون الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري التركي.
تريزيجيه كان أكثر لاعبي طرابزون مساهمة في الأهداف بالموسم الماضي وخلال 41 مباراة شارك بهم سجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.
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