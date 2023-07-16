هدف الأهلي - سوزا يسجل ويهدر ويقود تشونبوك للفوز في الدوري الكوري

نجح جوستافو سوزا في قيادة تشونبوك لتحقيق الفوز على سواون ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الكوري الجنوبي.

جوستافو سوزا النادي : تشونبوك

وتغلب تشونبوك هيونداي بهدف دون مقابل سجله البرازيلي سوزا في الدقيقة 13.

ونجح سوزا في تحويل عرضية من الجهة اليمنى إلى شباك سواون بتسديدة بالقدم اليمنى.

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وبات سوزا هدفا لقيادة هجوم الأهلي خلال الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات في يناير الماضي.

وسجل سوزا ثاني أهداف في دوري كوريا الجنوبية خلال 19 مباراة خاضهم.

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ورفع تشونبوك رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع سيول، ويتأهل أول ستة فرق للمنافسة على لقب الدوري بينما من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على صراع الهبوط.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان يفاضل بين عدة أسماء أجنبية لدعم خط الهجوم.

وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي وافق على الأسماء المحددة للتعاقد مع أحدهما في مركز المهاجم.

وفي الساعات القليلة الماضية ارتفعت أسهم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بين باقي الأسماء بعدما سارت المفاوضات الحمراء للتعاقد معه بشكل جيد.

ليصبح سوزا هو الأقرب لدعم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.

سوزا البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 20مباراة ورفع رصيده إلى ستة أهداف

وفي الموسم الماضي لعب 43 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.