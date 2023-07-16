ذا أثليتك: ثيو زيدان جدد تعاقده مع ريال مدريد

توصل ثيو زيدان لاتفاق مع ريال مدريد على تمديد تعاقده مع الفريق وفقا لشبكة ذا أثليتك.

ذا أثليتك أشارت إلى أن ثيو قد مدد تعاقده لموسم واحد إضافي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

صاحب الـ 21 شارك في 1211 دقيقة مع ريال مدريد "كاستيا" بالموسم الماضي وهو الفريق الثاني لريال مدريد ليكون في المركز الـ 13 في عدد الدقائق من بين لاعبي ريال مدريد.

اللاعب الفرنسي كان من المفترض أن ينتهي تعاقده بنهاية شهر يونيو وكان من المتوقع رحيله ولكن مع إمكانية رحيل بعض اللاعبين مثل سيرجيو أريباس وكارلوس دوتور ومع تطور مستواه قرر النادي استمراره لموسم إضافي.

ثيو انضم لفرق الناشئين لريال مدريد في 2010 وكان جزء من فريق الشباب الذي توج بدوري أبطال أوروبا للشباب في 2020.

نجل زين الدين زيدان تم تصعيده للفريق الأول للتدريب في عدة مرات ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

ثيو هو ثالث أبناء زيدان الذي يلعب مع ريال مدريد بعد إنزو صاحب الـ 28 عاما والذي يلعب بقميص فوينلابرادا بالأسبوع الحالي ولوكا زيدان صاحب الـ 25 عاما حارس مرمى إيبار.

رابع أبناء زيدان هو إلياس صاحب الـ 17 عاما والذي يلعب في خط الدفاع بريال مدريد تحت 18 عاما وسبق له التدرب أيضا مع الفريق الأول.