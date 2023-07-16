رسالة من فينيسيوس لـ بنجامين ميندي بعد تبرئته:كيف سيتم إصلاح الضرر؟

وجه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رسالة لبنجامين ميندي بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد بنجامين ميندي النادي : لاعب حر

وحصل ميندي على براءة من تهم الاغتصاب التي وجهت إليه.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه على تويتر: "أنا آسف لكل شيء مررت به يا بينجامين ميندي، لقد فقدت موسمين من مسيرتك ولكن هذا هو أقل شيء في ذلك الموقف، ماذا عن الحالة النفسية؟ بكل تأكيد حياتك لن تكون كما كانت، ثقافة تدمير السمعة صنعت لنا ضحية أخرى".

وتابع "إلى متى يتم اتهامنا وإدانتنا دون أن يكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، يتم نشر الأخبار المزيفة دون التحقق من أي حقائق وهو شيء شعرت به كثيرا خلال العطلة الحالية ومن ثم يزداد الوضع سوءا".

وأضاف "أن تكون مسؤولا هو الحد الأدنى لأي محترف لكن العمل الجاد أصبح استثناء في الوقت الحاضر، لا توجد حدود للحصول على المزيد من التفاعل، وسؤالي هو ماذا سيحدث لإصلاح ذلك الضرر؟".

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy. You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10 — Vini Jr. (@vinijr) July 16, 2023

وألقي القبض على ميندي في 2021 حيث قضى عامين ونصف في السجن مواجها عدة اتهامات. (طالع التفاصيل)

لاعب مانشستر سيتي السابق البالغ 28 عاما اتُهم بالاعتداء على سيدتين في منزله، وتمت تبرئة ميندي في وقت سابق من 6 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي في يناير الماضي.

وتمت تبرئته بعد ثلاث ساعات من المداولات من قبل هيئة المحلفين في محكمة تشيستر كراون.

وبحسب تقرير "ديلي ميل" الإنجليزية فأن ميندي أصبح رجلا حرا.

وأضاف التقرير أن ظهير الفرنسي بكى بعد سماعه الحكم.

وفي أول تعليق له للصحفيين عقب خروجه من المحكمة اكتفى فقط بقول: "الحمد لله".

وقالت جيني ويلتشير رئيس قسم الجرائم الخطيرة: "يود ميندي شكر أعضاء هيئة المحلفين لتركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من الشائعات التي ظهرت منذ بداية القضية".

وأضاف "مرت 3 سنوات منذ أن بدأت الشرطة التحقيق في الأمر، وحاول أن يظل قويا لكن العملية لها تأثير خطير عليه".

وأتم "ميندي يشكر كل من دعمّه طوال هذه المحنة ويطلب الخصوصية ليتمكن من بناء حياته مجددا".

وانضم ميندي لصفوف سيتي في صيف 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من موناكو الفرنسي.

وأعلن سيتي من قبل أن تعاقد ميندي سينتهي مع النادي بنهاية تعاقده في 30 يونيو الجاري.