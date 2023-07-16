العودة بعد 12 عاما.. كارديف سيتي يعلن ضم آرون رامسي

الأحد، 16 يوليه 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

آرون رامسي بقميص كارديف

ويلعب كارديف بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

آرون رامسي

النادي : كارديف سيتي

كارديف سيتي

وقضى رامسي الموسم الماضي في صفوف نيس الفرنسي وخلاله شارك في 34 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصنع ثلاثة أهداف.

ويعود رامسي للملاعب الإنجليزية بعد 4 مواسم من الرحيل عن أرسنال.

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صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب في صفوف كارديف من قبل، إذ انتقل منه إلى أرسنال في 2008.

كما عاد رامسي إلى كارديف في 2011 بعد الخروج على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال.

وقال رامسي عبر موقع النادي: "العودة لأسرتي شيء رائع أنا سعيد جدا بالعودة للنادي الذي اشتقت إليه كثيرا في السنوات الماضية".

وتابع "بالطبع أنا مشجع لكارديف سيتي وأشاهده باستمرار على مدار السنوات وهدفي هو تمثيل الفريق في الدوري الممتاز".

وأضاف "قلتها كثيرا من قبل أنا مدين لكارديف وللجماهير الذين تواجدوا من أجلي عندما كنت صغيرا".

أرون رامسي كارديف سيتي
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