خلفا لـ ريكاردو.. أسامة نبيه مديرا فنيا لـ المريخ السوداني

الأحد، 16 يوليه 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

أعلن نادي المريخ السوداني تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وكشف النادي أن تعاقد المدرب السابق للزمالك سيمتد لموسم واحد.

وسيجاور نبيه جهاز فني معاون مصري مكون من معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.

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ووقع على العقود من النادي السوداني كل من منير نبيل عضو مجلس الإدارة وهيثم نور المدير العام للنادي.

ودرب أسامه نبيه من قبل أندية الزمالك ونادي مصر والصوالح السعودي.

كما عمل كمدرب مساعد في منتخب مصر للأرجنتيني هيكتور كوبر وساهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وعمل أيضا رفقة باتريس كارتيرون وجوسفالدو فيريرا وحسن شحاتة وجورفان فييرا وحلمي طولان كمدرب مساعد في الزمالك.

وسبق أن أعلن المريخ فسخ تعاقد المدرب البرازيلي ومساعديه.

ويستعد المريخ لبدء عودة النشاط في الكرة السودانية بعد فترة توقف طويلة بسبب الأحداث السياسية التي تجري في البلاد.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة في ترتيب الدوري السوداني خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة من 20 مباراة.

أسامة نبيه المريخ السوداني
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